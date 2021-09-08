«Разочарован в женщинах»: Сексолог объяснил поведение бизнесмена, подозреваемого в похищении Елизаветы Бабиковой

Сексолог объяснил поведение бизнесмена, подозреваемого в похищении Елизаветы Бабиковой. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области продолжается расследование громкого уголовного дела о похищении 23-летней Елизаветы Бабиковой. Напомним, молодая нижегородка пропала еще 24 августа. Единственное, что было о ней известно, это то, что она в обегающем платье и на каблуках села в дорогу иномарку и уехала в неизвестном направлении. Искали девушку долгих десять дней. И только вечером 2 августа сумели отыскать – в подвале одного из гаражей на окраине города. Главным подозреваемым по этому делу оказался известный нижегородский бизнесмен – 39-летний Сергей С. В настоящее время мужчина уже задержан и арестован на два месяца. Ну, а пока следователи расследуют обстоятельства этого ЧП, нижегородцы продолжают удивляться – что могло заставить успешного бизнесмена пойти на такое преступление?

- Конечно, окончательно о наличии у него патологий может сказать только психиатр по итогам экспертизы. Если же говорить о первоначальном портрете, то, во-первых, это человек сексуально озабоченный, а во-вторых - разочарованный в женщинах, их любви и нежности, - рассказал «Комсомолке» психолог, сексолог Евгений Быстров. - По всей вероятности, таким способом он хотел получить доступ к женскому телу безо всяких эмоциональных затрат – без прелюдий и ласк. Не исключаю, что он не может удовлетворить женщину физически, и это могло проигрываться в отношениях с женой и другими женщинами. И тогда это может быть способ мести всему женскому полу.

По словам специалиста, корни подобных поступков, как правило, уходят в прошлое человека.

- Тут еще надо смотреть, какие у него отношения с женой – возможно, жена его где-то унижала или обижала. И тогда это тоже могло спровоцировать такую реакцию, - уверен сексолог. – Если же говорить о чисто психологическом портрете, то он ярко выраженный социопат. Именно поэтому ему и могло понадобиться убежище, как этот бункер.

В то же время, по мнению медика, такая тщательная подготовка к преступлению говорит о том, что он прекрасно осознавал, что делает.

- Каких-то маниакальных признаков я в этом не вижу. Скорее это компенсация половой несостоятельности, - заключил эксперт.

Известно, что у подозреваемого в совершении этого преступления Сергея С. есть жена и двое детей. Никто из его друзей до сих пор не верит в его виновность, так как знают его только с положительной стороны.

- Да нормальный мужик он, - рассказывает его знакомый Михаил. – Пересекался с ним на покатушках по бездорожью. Он с сыновьями всегда приезжал. Зачетный мужик! Бывало, всегда помогал, если вдруг машина у кого застрянет. Про семью много рассказывал – и про жену, и про детей. Отличный семьянин.

Тем временем следователи разыскивают других возможных жертв предполагаемого похитителя. Они не исключают, что в этом убежище ранее могли содержаться девушки.

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