Следственный комитет разыскивает других жертв похитителя Елизаветы Бабиковой

Следственный комитет разыскивает новых жертв похитителя Елизаветы Бабиковой. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области следователи разыскивают девушек, которые могли пострадать от рук похитителя 23-летней Елизаветы Бабиковой. Напомним, девушка ушла из дома еще 24 августа. И с тех пор от нее не было ни слуха, ни духа. В тот день девушка явно собиралась с кем-то на встречу: надела облегающее бежевое короткое платье, туфли, с собой прихватила клатч. Выскочив из дома, она села в дорогую иномарку и уехала в неизвестном направлении.

Вскоре после этого ее телефон оказался вне зоны доступа. В течение десяти дней девушку искали всем миром. Однако смогли отыскать только вечером 2 сентября. Как оказалось, все это время девушка была прикована наручниками и удерживалась в подвале одного из гаражей на территории Приокского района. Его владельцем оказался известный нижегородский бизнесмен – 39-летний Сергей С. Подвал, где содержали девушку был так хорошо оборудован, что там вполне могли содержать и других девушек. Сегодня Следственный комитет официально обратился к возможным жертвам похитителя.

Мужчина десять дней держал девушку в этом подвале. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Подвал, в котором находилась потерпевшая, был оборудован всем необходимым для проживания. В связи с чем, органы следствия делают вывод о том, что преступление было заранее спланировано, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. - В настоящее время следователи Следственного комитета проверяют причастность обвиняемого к совершению других аналогичных преступлений, совершенных в отношении других девушек.

КОНКРЕТНО

Всех, кто пострадал от действий указанного гражданина обратиться в дежурную службу следственного управления 8-920-069-50-20 (круглосуточно). Конфиденциальность гарантируется.

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