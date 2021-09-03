Стала сексуальной рабыней: похищенная Елизавета Бабикова рассказала, как ее десять дней держали в бункере под гаражом

Похититель пригласил Елизавету на свидание, во время которого вывез ее в гаражи и запер в подвале. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

23-летняя жительница Нижнего Новгорода Елизавета Бабикова, которую похитили и десять дней держали в подвале гаража, рассказала, как она жила все это время. По словам девушки, она подвергалась сексуальному насилию. Подробности этой жуткой истории рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

- На допросе потерпевшая рассказала следователям СК о том, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления, - пояснили в ведомстве.

Подвал, где похититель содержал девушку, больше напоминает бункер или квартиру. Здесь несколько комнат, есть большая двуспальная кровать, туалет, ванна, стол и даже холодильник. В этом заточении он держал жертву на протяжении десяти дней, время от времени наведываясь для удовлетворения своих потребностей. Чтобы девушка не смогла убежать, он надел на нее наручники. Таким образом тиран превратил красавицу в свою сексуальную рабыню.

Так выглядит бункер, где жила девушка. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Напомним, 23-летняя Елизавета Бабикова пропала 24 августа. Она пошла на свидание с мужчиной, села в его Land Rover в центре Нижнего Новгорода и бесследно исчезла. Ее нашли лишь 2 сентября в одном из боксов гаражного массива в Приокском районе.

В преступлении подозревается 39-летний нижегородский бизнесмен Сергей Свешников – об этом официально заявил СК. Задержать мужчину однако пока не удалось, 1 сентября он скрылся: уехал на своем белом «Мерседесе» в неизвестном направлении и пропал. О том, что в его гараже уже неделю заперта девушка, никто не знал, поэтому его посчитали без вести пропавшим. Дома его ждали жена и двое детей, которые не находили себе места. Волонтеры объявили сбор не поиск, по соцсетям распространяли ориентировки. Последний раз камеры засекли его вечером 1 сентября в поселке Ближнее Борисово: его машина двигалась в сторону Арзамаса.

Сергей Свешников - крупный нижегородский бизнесмен. Сейчас его разыскивает полиция. Фото: СОЦСЕТИ

Зачем успешному бизнесмену, порядочному семьянину и вообще мужчине в самом расцвете лет оборудованный бункер под гаражом, каков мотив совершенного преступления и есть ли еще пострадавшие от его рук девушки, предстоит выяснить следствию.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты объекты, имеющие значение для уголовного дела, проводятся допросы свидетелей, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проведены выемки предметов, изъяты необходимые образцы, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

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