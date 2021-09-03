Следователи просят помощи нижегородцев в поисках предполагаемого похитителя 23-летней Елизаветы Бибиковой. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья» в связи с похищением 23-летней Елизаветы Бабиковой. Главным подозреваемым по делу является 39-летний Сергей Свешников, известный нижегородский бизнесмен.

- Следователи СК обращаются к жителям Нижнего Новгорода и области за помощью в установлении местонахождения мужчины, подозреваемого в похищении девушки, - обратились к нижегородцам следователи.

Напомним, девушка пропала в Нижнем Новгороде еще 24 августа. Ее поиски велись в течение десяти дней. Отыскать ее удалось только вечером 2 сентября. Все это время он удерживал ее в подвале гаража.

Сведения о розыске разыскиваемого: Свешников Сергей Анатольевич, 1982 года рождения.

Приметы подозреваемого: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темные, одет в пиджак, брюки голубого цвета, рубашка светлого цвета и черные ботинки.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении мужчины, просят связаться со следователями: 8-920-069-51-86, 8(831)268–03-34 или по короткому номеру 123 (круглосуточно) 8-920-069-51-90 (с 09:00 до 18:00), либо сообщить в полицию по телефону 02.