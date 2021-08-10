Появились фото и видео тушения лесного пожара на границе Нижегородской области с Мордовским заповедником. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

ГУ МЧС России по Нижегородской области предоставило новые фото и видео с места тушения лесного пожара на границе региона с Мордовским заповедником. А также поделилось свежими данными о происходящем. Особо отмечается, что тушение огня не прерывается ни на минуту. В МЧС информируют, что на территории Сарова очагов возгорания нет. Как и на прилегающих к нему участках.

Напомним, ранее в Сарове ввели режим ЧС. И даже были зафиксированы случаи отравления угарным газом.

Территория, спасти которую не удалось. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ объяснила задымление над Саровом:

– Оно связано с сохраняющимся южным ветром. На территории города превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено. Предпринятые накануне меры по опашке территорий и созданию минерализованных полос, а также привлечение техники и перераспределение сил показали свою эффективность.

Тушение пожаров идёт круглосуточно. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

– Силы и средства, которые задействованы на данный момент, выполняют свои задачи. Безопасность личного состава обеспечена, – добавил начальник нижегородского МЧС, генерал-лейтенант Валерий Синьков.

МЧС также подчеркнуло, что работу огнеборцев значительно осложняют жара и порывистый ветер. В ведомстве рассказали, что для недопущения перехода огня на территорию Нижегородской области, ведётся активная работа.

Безопасность личного состава обеспечена.

– В тушении пожара участвуют пожарные, которых задействовали в ликвидации разбушевавшейся стихии в 2010 году. Эти люди по опыту знают, как действовать, и грамотно справляются с поставленными задачами, – обратили внимание экстренные службы.

Кроме того, участвуют МЧС России, Росгвардия, авиация Министерства обороны. Порядка 300 сбросов воды общим объёмом воды свыше 2700 тонн осуществили за всё время тушения.

– Работа авиации способствовала значительному снижению площади активного горения в заповеднике. Её работа не прекращается.

Работа авиации способствовала значительному снижению площади активного горения в заповеднике. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ведомство также сообщило, что проблемных вопросов нет.

– Общая группировка сил и средств, принимающих участие в тушении пожара от Нижегородской области, составляет около тысячи человек и 140 единиц техники, в том числе от МЧС России около 450 человек и 90 единиц техники. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

В тушении участвуют МЧС России, Росгвардия, авиация Министерства обороны. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Смог накрыл несколько районов Нижнего Новгорода утром 9 августа

Нижегородцы жалуются на запах гари в воздухе (подробнее)

Подвижный пункт управления губернатора задействовали в тушении лесных пожаров на границе с Мордовским заповедником

В тушении пожара на территории заповедника участвуют 1 301 человек и 244 единицы техники (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!