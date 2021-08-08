Режим ЧС ввели в Сарове из-за лесных пожаров. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Вот уже несколько дней в Мордовском заповеднике на границе с Саровом бушует лесной пожар. С каждым днем огонь охватывает все новые и новые территории. Последние дни жители Сарова жаловались на сильный дым и частицы пепла в воздухе. Из-за жуткого запаха гари местным жителям даже рекомендовали не выходить на улицу. Поначалу пожарные уверяли, что ситуация находится под контролем. Однако сегодня стало известно, что огонь перекинулся на территорию Нижегородской области.

- Огонь распространился на территорию Нижегородской области. В связи с этим, подписал постановление о вводе в городе режима чрезвычайной ситуации, - сообщил на своей странице в Инстаграм глава Сарова Алексей Сафонов. - Этот шаг необходим для того, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы городского, регионального и федерального уровня для ликвидации пожара.

По словам мэра, сейчас на территории работают личные составы МЧС и Росгвардии, аварийные подразделения города и ядерного центра. Также задействован подвижный пункт управления губернатора, пожарные расчеты Арзамаса, Дивеева, Вознесенска, Выксы и Навашина.

Напомним, Саров известен в России благодаря Российскому федеральному ядерному центру. Именно здесь создаются самые передовые разработки в области ядерной энергетики.

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