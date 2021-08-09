МЧС: Очаги возгорания в Сарове ликвидированы

Спасатели продолжают тушить пожар в заповеднике. Фото: ГУ МЧС Республики Мордовия

Пламя, перешедшее на территорию Нижегородской области из заповедника в Мордовии, потушено, - сообщили 9 августа в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По оперативной информации, Сарову, где был объявлен режим ЧС,уже ничто не угрожает.

- На территории Нижегородской области горения нет. Угрозы населенным пунктам региона нет. Все очаги, которые были зафиксированы на территории Нижегородской области, ликвидированы, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В государственном заповеднике Мордовии продолжают тушить пламя. Площадь возгорания на данную минуту составляет уже 50 га. В устранении пожара принимает участие 1301 человек, задействовано 244 единицы техники. Среди них 744 пожарных и 138 машин от МЧС.

Отметим, пожар в заповеднике пытаются потушить уже неделю. Известно, что огонь распространялся по уже выгоревшим ранее территориям. На данную минуту информации о жертвах пожара нет, но известно, что люди обращались в больницы с симптомами отравления угарным газом.