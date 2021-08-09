Росгвардия бросила дополнительные силы на борьбу с лесными пожарами в Мордовском заповеднике. ФОТО: Управление Росгвардии по Нижегородской области

Дополнительные силы Управления Росгвардии по Нижегородскому региону в виде личного состава и техники направили на тушение лесных пожаров в Мордовском заповеднике и на границе Нижегородской области с заповедником. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Военнослужащие и сотрудники Росгвардии уже четвёртые сутки участвуют в тушении лесных пожаров в природном заповеднике имени П.Г. Смидовича, – отчитались в Росгвардии. – В настоящее время со стихией борются свыше пятисот росгвардейцев, в их распоряжении 37 единиц специальной техники. Кроме того, для тушения пожара с воздуха задействованы 4 вертолёта Ми-8.

А также представители ведомства отметили, что росгвардейцы окажут помощь при эвакуации населения из опасных районов, если ситуация обострится. Обеспечение общественного порядка в пункте временного размещения они в том числе возьмут на себя.

Напомним, с недавнего времени режим ЧС ввели в Сарове Нижегородской области.

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