Росгвардия бросила дополнительные силы на борьбу с лесными пожарами в Мордовском заповеднике. ФОТО: Управление Росгвардии по Нижегородской области
Дополнительные силы Управления Росгвардии по Нижегородскому региону в виде личного состава и техники направили на тушение лесных пожаров в Мордовском заповеднике и на границе Нижегородской области с заповедником. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
– Военнослужащие и сотрудники Росгвардии уже четвёртые сутки участвуют в тушении лесных пожаров в природном заповеднике имени П.Г. Смидовича, – отчитались в Росгвардии. – В настоящее время со стихией борются свыше пятисот росгвардейцев, в их распоряжении 37 единиц специальной техники. Кроме того, для тушения пожара с воздуха задействованы 4 вертолёта Ми-8.
А также представители ведомства отметили, что росгвардейцы окажут помощь при эвакуации населения из опасных районов, если ситуация обострится. Обеспечение общественного порядка в пункте временного размещения они в том числе возьмут на себя.
Напомним, с недавнего времени режим ЧС ввели в Сарове Нижегородской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
МЧС: Очаги возгорания в Сарове ликвидированы
Погибших в результате пожара нет, но сообщается о случаях отравления угарным газом (подробнее)
Смог накрыл несколько районов Нижнего Новгорода утром 9 августа
Нижегородцы жалуются на запах гари в воздухе (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!