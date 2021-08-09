Смог накрыл несколько районов Нижнего Новгорода утром 9 августа

Запах гари сразу в нескольких районах Нижнего Новгорода ощутили жители города сегодня утром, 9 августа. Нижегородцы делятся наблюдениями в соцсетях и мессенджерах: по их словам, в воздухе по всему городу также различим смог.

О неприятном запахе отчитались жители Верхних Печёр, Нижегородского, Ленинского районов, Автозавода, Мещерского микрорайона. В том числе отмечено, что "Борская сторона вся в дыму".

– Вероятно, из Сарова прилетело, – предполагают нижегородцы.

Представители ГУ МЧС РФ по Нижегородской области сообщают:

– Площадь активного горения в Мордовском заповеднике составляет 50 гектаров. На территории нашего региона горения нет. Угрозы населённым пунктам Нижегородской области нет. Общая группировка сил и средств, принимающих участие в тушении, составляет 1301 человек и 244 единицы техники, в том числе от МЧС 744 человека и 138 единиц техники. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

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По данным МЧС, все очаги возгорания на территории Нижегородской области удалось ликвидировать (подробнее)

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