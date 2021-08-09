Подвижный пункт управления губернатора задействовали в тушении лесных пожаров на границе с Мордовским заповедником

Подвижный пункт управления губернатора Нижегородской области и два пожарных поезда РЖД задействовали в тушении лесных пожаров на границе с Мордовским заповедником. В нём также участвуют 1 301 человек и 244 единицы техники. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородскому региону.

– Угрозы населённым пунктам нет. Ситуация находится под контролем правительства Нижегородской области, администрации Сарова и РФЯЦ, – добавили в МЧС.

Площадь активного горения по-прежнему составляет 50 гектаров, как мы сообщали ранее. Пройденная пожаром площадь на территории государственного природного заповедника "Заповедная Мордовия" им. П.Г. Смидовича равна 4 тысячам гектаров.

Оперативный штаб развёрнут на базе нижегородского ГУ МЧС. Управление функционирует в режиме "повышенной готовности". В городе Сарове введён режим ЧС.

– По поручению губернатора Глеба Никитина в ликвидации пожара на территории Мордовского заповедника задействованы силы и средства региональной системы реагирования на ЧС, подвижный пункт управления губернатора, пожарные расчёты Арзамаса, Дивеева, Вознесенска, Выксы, Навашина. Работают личные составы МЧС, Росгвардии и Минобороны. Правительство региона обратилось за поддержкой к командованию Западного военного округа. От Мулинской военной части и Кстовской военной части инженерных войск доставлены техника и военнослужащие для оказания помощи в тушении пожаров. Специалисты размещаются на территории муниципальных предприятий Сарова и обеспечены питанием, – прокомментировал замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.

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