Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 июля 2021 года: Два новых пункта вакцинации открылись для нижегородцев Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 524 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 131 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 130 947.

Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 120 143 человека. За последние сутки выписали 390 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 567 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заболеваемости значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, 13 июля в Нижнем Новгороде открылось сразу два новых пункта вакцинации: в гипермаркете "Максидом" и на улице Бетанкура, в центре выдачи "Мультипасс 800". В том числе пришла новая партия вакцины "Спутник V".

А также стало известно, что уже 600 тысяч жителей региона привилось от ковида.

Нижегородка пожаловалась Давиду Мелик-Гусейнову на медсестру-антипрививочницу в ТРК "Небо".

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