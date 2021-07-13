Новый пункт вакцинации открылся в центре выдачи "Мультипасс 800" на нижегородской Стрелке

Новый центр вакцинации открыли на Стрелке Нижнего Новгорода – в центре выдачи "Мультипасс 800". Прививать пациентов будут медики ГБУЗ НО "Городская поликлиника №4 Канавинского района г. Нижнего Новгорода". Об этом сообщили в "Центре координации проектов цифровой экономики".

Медицинский пункт будет работать с понедельника по субботу по адресу: улица Бетанкура 1А/1. Время работы с 09:00 до 21:00.

В том числе call-центр для помощи гражданам в оформлении "Мультипасс 800" начал свою работу. Для этого нижегородцы могут позвонить по короткому номеру *052. А также по адресу электронный почты: info@nn-card.ru можно задать технические вопросы по оформлению документа.

Напомним, ранее мы рассказывали, как и где можно получить "Мультипасс 800", а также что он даст нижегородцам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!