Медсестра запугивала пациентов смертью после прививки от COVID в Нижнем Новгороде

Медсестра пункта вакцинации в ТРК "Небо" Нижнего Новгорода запугивает пациентов смертью от прививки против ковида. На это пожаловались сами нижегородцы. Женщина, одна из побывавших на приёме у медсестры-антипрививочницы, обратилась к замгубернатора региона, министру здравоохранения Нижегородской области Давиду Мелик-Гусейнову в Instagram.
Нижегородка с ником @vladi_ksyn написала:
– В торговом центре "Небо" медсестра пугает смертью после прививки тех, у кого антител больше 500. Как вообще человек, не разбирающийся в вакцинации, может ставить прививки и угрожать людям? Грустно очень. А какие-то люди верят и не прививаются и разносят слухи, что от вакцины умирают, ведь медсестра так сказала.
В том числе женщина привела пример цитаты медсестры: "Если настаиваете – я уколю, но вы умрёте".
Давид Мелик-Гусейнов спросил, какого числа @vladi_ksyn была на приёме, а затем ответил:
– Проверим, кто был в тот день. Дал сигнал главврачу.
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