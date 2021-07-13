Новый пункт вакцинации от COVID-19 открыли в гипермаркете "Максидом" Нижнего Новгорода

В нижегородском гипермаркете "Максидом" (улица Тургайская, 1) открылся новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram-аккаунте (@melikdavidmsk).

Он также указал, что пункт будет работать с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00.

– Не забудьте паспорт, СНИЛС и полис ОМС, – предупредил министр.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Давид Мелик-Гусейнов заявил об увеличении числа мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах Нижнего Новгорода.

– Работаем над тем, чтобы увеличить количество пунктов вакцинации за счёт других торговых центров и больших магазинов, – пояснил тогда Давид Валерьевич. – Все поставляемые в Нижегородскую область объёмы вакцин оперативно распределяются в пункты вакцинации по принципу "тянущихся поставок". В пункты, где пропускная способность больше и выше спрос, пропорционально поставляется больше вакцин.

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