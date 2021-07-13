Дополнительная партия вакцины «Спутник V» поступила в Нижегородскую область. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дополнительная партия препарата «Спутник V» поступила в Нижегородскую область. Об этом накануне сообщил в своем Instagram министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

«В Нижегородскую область поступило дополнительно 19500 доз вакцин», - написал министр.

По его словам, в регионе на сегодняшний день привились 600 тысяч человек. Вчера губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.Он отметил, что с 9 июля суточное число новых заражённых держится в пределах 525-527 человек.