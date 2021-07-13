Уже 600 тысяч человек привилось от COVID-19 в Нижегородской области

В Нижегородской области от новой коронавирусной инфекции привилось уже 600 тысяч человек. Об этом сообщил замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram-аккаунте (@melikdavidmsk).

– Спасибо за помощь в борьбе с инфекцией, – обратился к вакцинированным Давид Валерьевич.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Давид Мелик-Гусейнов заявил об увеличении числа мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах Нижнего Новгорода.

– Работаем над тем, чтобы увеличить количество пунктов вакцинации за счёт других торговых центров и больших магазинов, – пояснил тогда Давид Валерьевич. – Все поставляемые в Нижегородскую область объёмы вакцин оперативно распределяются в пункты вакцинации по принципу "тянущихся поставок". В пункты, где пропускная способность больше и выше спрос, пропорционально поставляется больше вакцин.

Сегодня, 13 июля, в нижегородском гипермаркете "Максидом" открылся новый кабинет прививания.

А также пришла новая партия вакцины "Спутник V".

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