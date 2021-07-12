Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 июля 2021 года: Бесплатный проезд для медиков и волонтёров возобновили в регионе
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 525 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 130 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 129 901.
Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 119 362 человека. За последние сутки выписали 417 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 29 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 513 жителей региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заболеваемости значительно возросли и продолжают стремительно расти.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, в регионе возобновили бесплатный проезд для медиков и волонтёров.
Тем временем 581 120 жителей региона уже привились от коронавируса.
А также Давид Мелик-Гусейнов заявил, что мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах Нижнего Новгорода станет больше.
Ранее, 9 июля, в Нижегородской области был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости. При этом вакцины в регионе осталось 85,4 тысячи доз.
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