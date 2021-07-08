В Нижегородской области осталось 85,4 доз вакцин от коронавируса

В Нижегородской области осталось около 85,4 доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщил в Instagram заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Только в среду утром, 7 июля, в Нижегородскую область привезли 637 тысяч доз вакцин. На сегодняшний день число привившихся в регионе составляет 552,6 тысяч человек.

- Ожидаются новые поставки. Вакцины хватит на всех, – коротко ответил в Instagram Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме этого министр здравоохранения Нижегородской области отметил, что в среду, 7 июля, был установлен новый рекорд по числу привившихся за сутки в регионе. Так, в этот день процедуру вакцинации прошли 15,3 тысячи жителей Нижегородской области.

Напомним, что в четверг, 1 июля, автомобиль, который вез 18 тысяч доз вакцин, попал в дорожно-транспортное происшествие. ДТП произошло под Нижним Новгородом. Известно, что данная партия вакцин предназначалась для жителей Ульяновской области. Вакцины все же доставили в 73-й регион, правда, с небольшой задержкой.