Бесплатный проезд для медиков и добровольцев возобновили в Нижегородской области

В Нижегородской области возобновили бесплатный проезд для медиков и добровольцев, принимающих участие в борьбе с распространением коронавируса. Соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" внёс губернатор региона Глеб Никитин. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте (@gsnikitin).

– Для посещения массовых мероприятий официально переболевшим можно использовать сертификат об иммунизации, – добавил глава Нижегородского региона.

Помимо этого, он определил нормы для работодателей, в чьих организациях числится свыше 300 сотрудников.

– Необходимо обеспечить распределение времени начала рабочего дня, его окончания, перерывов на обед как минимум на три равномерные группы работников с временным интервалом не менее 45 минут.

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области выявили 525 новых случаев заражения коронавирусом. 9 июля был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости с самого начала пандемии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!