Пунктов вакцинации от COVID-19 в ТЦ Нижнего Новгорода станет больше

В торговых центрах Нижнего Новгорода должно возрасти число мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом в своём Instagram-аккаунте заявил замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородского региона Давид Мелик-Гусейнов (@melikdavidmsk).
– Работаем над тем, чтобы увеличить количество пунктов вакцинации за счёт других торговых центров и больших магазинов, – написал Давид Валерьевич. – Все поставляемые в Нижегородскую область объёмы вакцин оперативно распределяются в пункты вакцинации по принципу "тянущихся поставок". В пункты, где пропускная способность больше и выше спрос, пропорционально поставляется больше вакцин.
Напомним, за прошедшие сутки коронавирус был подтверждён у 527 жителей региона. Темпы заражения продолжают стремительно расти.
А ранее, 9 июля, в Нижегородской области зафиксировали новый антирекорд суточной заболеваемости: 529 человек. С самого начала пандемии это самый высокий показатель.
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