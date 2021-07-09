В Нижегородской области побит суточный рекорд заболеваемости

По данным на пятницу, 9 июля 2021 года, в Нижегородской области установлен новый рекорд по суточной заболеваемости. Так, за сутки диагностировано 529 случаев заражения covid-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Предыдущее высокое значение по заболеваемости за сутки было установлено в декабре 2020 года – тогда коронавирусной инфекцией заразилось 506 нижегородцев.

Помимо этого, стоит отметить, что больше всего новых заболевших появилось в Балахнинском районе (24 человека) и Городецком районе (22 человека). А в Нижнем Новгороде по заболеваемости лидируют Ленинский и Автозаводский – там за сутки коронавирусом заболели 43 и 34 человека соотвественно.

К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 4 428 – за последние сутки умерло ещё двадцать восемь нижегородцев.

На данный момент Нижегородская область все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.