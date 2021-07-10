581 120 нижегородцев уже привились от коронавируса

Уже 581 120 жителей Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса. Из них 396 498 человек привились вторым компонентом. Кроме того, за весь срок в регион поступило 645 246 комплектов самой вакцины. Этими данными в своём Instagram-аккаунте поделился замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородского региона Давид Мелик-Гусейнов (@melikdavidmsk).

Министр также отметил, что 21 940 комплектов вакцины от общего числа поступило по линии ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство).

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус был подтверждён у 527 жителей региона. Темпы заражения продолжают стремительно расти.

А ранее, 9 июля, в Нижегородской области зафиксировали новый антирекорд суточной заболеваемости: 529 человек. С самого начала пандемии это самый высокий показатель.

В связи с чем в Нижнем Новгороде будет расти число мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах, по словам Давида Мелик-Гусейнова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!