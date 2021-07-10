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Общество10 июля 2021 15:33

581 120 нижегородцев уже привились от коронавируса

А также в регион поступило 645 246 комплектов вакцины за весь срок
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Уже 581 120 жителей Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса. Из них 396 498 человек привились вторым компонентом. Кроме того, за весь срок в регион поступило 645 246 комплектов самой вакцины. Этими данными в своём Instagram-аккаунте поделился замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородского региона Давид Мелик-Гусейнов (@melikdavidmsk).

Министр также отметил, что 21 940 комплектов вакцины от общего числа поступило по линии ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство).

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус был подтверждён у 527 жителей региона. Темпы заражения продолжают стремительно расти.

А ранее, 9 июля, в Нижегородской области зафиксировали новый антирекорд суточной заболеваемости: 529 человек. С самого начала пандемии это самый высокий показатель.

В связи с чем в Нижнем Новгороде будет расти число мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах, по словам Давида Мелик-Гусейнова.

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