Сына миллиардера отправили в изолятор после массового ДТП в Нижнем Новгороде

Виновника массового ДТП на Похвалинском съезде и сына миллиардера Сергея Корнилова отправили в изолятор временного содержания. По данным ГУ МВД по Нижегородской области, следователь намерен направить в суд ходатайство об отправке молодого человека под домашний арест.

Напомним, громкий инцидент случился на минувшей неделе. Управляя желтым кабриолетом Mercedes, Корнилов врезался в две машины, спровоцировав тем самым цепную аварию. Сразу после столкновения он позировал для снимков на покореженном авто, уклонился от медосвидетельствования и поехал продолжать распивать спиртное в ресторан. При этом молодой человек вел прямую трансляцию в соцсетях, уверяя всех в своей безнаказанности, и сопровождая происходящее фразой «Мажоры не умирают». Всех, кто возмущался, он пренебрежительно обзывал «нищебродами».

Непосредственно в день аварии ему было выписано четыре административных протокола, однако позже возбуждены уголовные дела. Одно из них по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Осознав, что ситуация серьезная, Корнилов опубликовал видео с извинениями и заявил, что отправился в реабилитационный центр лечиться от алкоголизма.

Тем не менее полиция все равно отправила молодого человека в изолятор временного содержания. Следователь намерен ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Разбитый автомобиль, на который наложили арест, признан вещественным доказательством по уголовному делу.