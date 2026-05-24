Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.
21-летний Сергей Корнилов, сын покойного гендиректора компании «Луидор», стал фигурантом второго уголовного дела. Теперь ему вменяют агрессивное вождение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, в конце мая молодой мажор на желтом кабриолете Mercedes протаранил две машины на Похвалинском съезде и отказался от медосвидетельствования. Пока общественность обсуждала его пьяные выходки, полицейские подняли записи с городских камер. На них видно, как кабриолет Корнилова периодически выезжает на встречную полосу, играет со скоростью и вообще ведет себя на дороге весьма вольно. Все эти кадры собрали и передали следователям. Те, изучив манеру вождения, квалифицировали ее как агрессивную и возбудили дело по статье 267.1 УК РФ - «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Следователь уже намерен добиться ареста изъятого автомобиля. Самого Корнилова сейчас ищут, чтобы доставить в следственные органы. Отметим, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД и систематически не платил штрафы. Только с 2025 года за ним числится 161 административный материал на сумму 719 тысяч рублей.
Напомним, первое уголовное дело в отношении Корнилова уже возбуждено, и его расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. До этого парню выписали четыре административных протокола. В Госавтоинспекции предупредили, что ему грозит лишение прав на срок до 2,5 лет и штраф в 55 тысяч рублей.