«Артем Дзюба, мы тебя возьмем!»: руководство «Пари НН» рассказало о планах и задачах на текущий сезон РПЛ

В "Пари НН" заявили, что хотели бы видеть Артема Дзюбу в составе своей команды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большая пресс-конференция с участием руководства футбольного клуба «Пари НН» состоялась в Нижнем Новгороде. В рамках мероприятия заместитель губернатора Нижегородской области, гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов и председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказали о текущей трансферной кампании и предстоящих нововведениях, а также поделились планами и задачами на этот сезон.

Нижегородцы метят в топ-10

Отвечая на вопрос о том, какие задачи клуб ставит перед собой на сезон 2023-2024, представители клубного руководства отметили, что сейчас важно закрепиться в десятке турнирной таблицы.

- В прошлом году мы говорили о том, что наша задача идти вверх. В прошлом году у нас не было задачи про десятку, нужно было попробовать избежать стыков. Последнее, к сожалению не получилось, но остались в РПЛ и это хорошо. В этом году как раз поставлена задача попасть в десятку, и мы к ней идем, - рассказал Дмитрий Кондратов.

Тем не менее, это не значит, что на этом клуб остановится и других более амбициозных целей нет. Все причастные к этой истории желали бы видеть нижегородцев во главе турнирной таблицы, однако такие задачи не решаются быстро.

- Мы имеем долгосрочную стратегию, которая не должна меняться от того, кто занимается ролью функционера в клубе. Мы рассчитываем на то, что мы будем постепенно расти в турнирной таблице. Я не оговорился когда сказал, что мы верим и считаем, что «Пари НН» достоин места в верхушке турнирной таблицы. Мы так на самом деле считаем и будем все для этого делать. Понятно, что это произойдет не так быстро, - добавил к вышесказанному Давид Мелик-Гусейнов.

«С радостью возьмем и Дзюбу»

Одной из приоритетных задач клуба является взращивание международных звезд футбола из нижегородских мальчишек. Работа в этом направлении будет продолжаться. Так, с 1 сентября планируется систему ученических контрактов. Это делается для того чтобы юноши не уходили в другие академии футбола. Активная работа ведется и на трансферном рынке.

- Мы думаем о приобретениях в линию атаки. Если будут появляться возможности, усилим и другие позиции. Трансферный бюджет и возможности у нас есть. Кроме того, мы взяли нового шеф-скаута, сейчас формируем списки и уже работаем по некоторым футболистам. Трансферная кампания этого окна точно не завершена.

Трансферы будут не только на вход, но и на выход - от других клубов поступили предложения по Ярославу Михайлову и Виктору Александрову. Кроме того, рассматриваются возможные варианты аренды для Кирилла Корнюшина, который пока не выдерживает конкуренцию на правом фланге, но все еще является перспективным игроком для «бело-синих».

- Не буду скрывать, что по Михайлову есть предложение. То, что нашим футболистом интересуется «Зенит» - это круто! Мы в переговорах не только по Михайлову, но любое предложение должно удовлетворять клуб финансово. Мы тратим много усилий на воспитание футболиста, раскрытие его игровых возможностей и на то, чтобы засветить его в Российской премьер-лиге. В конце концов, мы платим трансферные выплаты. Конечно, мы все это должны не только отбивать, но и приумножать, - заметил Кондратов.

Интерес нижегородцев на трансферном рынке будет прикован, в первую очередь, к молодым игрокам, способным проявить себя в РПЛ. При этом от звезд российского футбола клуб из Нижнего Новгорода тоже не отказывается.

- Конечно, если будет возможность взять Артема Дзюбу, мы с радостью его возьмем. Артем, если слышишь, с радостью [возьмем]! - сказал он и добавил, что клубу нужны хорошие играющие футболисты, отсидеться на скамейке не получится.

«К Юрану вопросов нет»

Деятельность главного тренера команды Сергея Юрана — это та тема, которую никак не могли обойти на пресс-конференции. К 6 туру РПЛ у «Пари НН» была только одна победа над «Ахматом». Закономерно у болельщиков и ряда аналитиков футбола родились подозрения что руководство клуба в ближайшее время может пересмотреть свое отношение и отказаться от услуг Юрана.

В руководстве заверили, что главного тренера менять не собираются. В проблемных ситуациях такое решение является самым простым, но не обязательно правильным.

- Всегда нужно понимать, к чему мы идем и что мы хотим, какого тренера мы можем взять вместо Юрана. У меня Сергей Николаевич вызывает только положительные эмоции. Пусть работает. Никаких вопросов по нему на данный момент нет, - подчеркнул Дмитрий Кондратов.

Он также отметил, что в работе команды имеется позитивный сдвиг, поэтому скоропостижных решений в отношении тренера не будет. Гендиректор клуба добавил, что в целом сторонняя оценка работы наставника «Пари НН» смотрится не очень корректно:

- Был удивлен, когда футбольные аналитики начали «торпедировать», что «Пари НН» - аутсайдеры этого сезона. Сыграв несколько игр с лидерами, мы вдруг стали неожиданно в словах экспертов аутсайдерами. Нельзя делать прогноз исключительно на первых играх, где мы играем с действительно сильными командами.

К слову, матч 6 тура РПЛ с «Ростовом» закончился сухой победой нижегородцев — 1:0.

О новом пространстве для болельщиков

Стадион «Нижний Новгород» вмещает 45 тысяч зрителей, однако пока он не заполняется даже наполовину. Руководство клуба активно занимается этой проблемой, однако такие решения, как «автобус с учителями» в «Пари НН» не одобряют.

- Конечно, стадион нужно заполнять, но делать это следует не директивно. Никакой любви к футболу у тех людей, которых привезли на стадион автобусами и бросили, нет и не будет. Наоборот, будет отторжение. Еще и знакомым передадут, что лучше туда не соваться. Мы идем по другому пути и хотим привлечь внимание болельщиков к футболу, - объяснил Давид Мелик-Гусейнов.

Клуб намерен подогревать интерес нижегородцев к футболу через различные познавательные мероприятия, в том числе, открытые тренировки и встречи команды с болельщиками. Руководство «Пари НН» считает, что необходимо развивать коммуникацию, чтобы ни у кого не оставалось вопросов и недопонимания. Кроме того, футбольные болельщики в перспективе получат собственное пространство, где смогут в дружной компании смотреть выездные игры на большом экране.

- Ближайшая неделя как раз пройдет в решении важного вопроса — где еще будет дополнительное пространство для наших болельщиков. Приближается холодный сезон, и мы это прекрасно понимаем. Также есть игры на выезде. Не все болельщики могут на них поехать и понаблюдать за нашей игрой. Поэтому такое пространство появится, - сказал в заключение гендиректор «Пари НН».