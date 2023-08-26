Матч между "Пари НН" и "Ростовом" состоялся 26 августа. Фото: Мария СОРОКИНА

ФК «Пари НН» со счетом 1:0 обыграл «Ростов» в домашнем матче РПЛ 26 августа. В этот дождливый и промозглый день трибуны стадиона «Нижний Новгород» посетили 6695 зрителей.

На пятой минуте Эдгар Севикян получил возможность пробить по воротам, но мяч прошел рядом со штангой гостей. Соперники ответили штрафным и угловым, но дальше угрозы воротам дело не зашло. Нижегородцы организовали ряд интересных моментов, но они не получали завершения.

Во втором тайме хозяева продолжили борьбу за очки и предприняли ряд перспективных атак. Одна из таких закончилась пенальти на 60-й минуте игры — Севикян упал в штрафной и судья указал на 11-метровую отметку. Удар Тимура Сулейманова пришелся вратарю «Ростова» в ноги, однако к отскочившему мячу подоспел Калинский открыл счет — 1:0.

В оставшееся время соперники не оставляли попытки изменить показания на табло, но счет остался прежним.