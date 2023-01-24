Артем Дзюба намерен заработать в «Пари НН» 500 тысяч евро за половину сезона

Аналогичное предложение ранее обсуждалось с ФК "Торпедо". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нападающий Артем Дзюба рассматривает возможность перехода в ФК «Пари Нижний Новгород». Как сообщает футбольный инсайдер Иван Карпов в своем Телеграм-канале, играя в составе нижегородского клуба, спортсмен рассчитывает заработать 500 тысяч евро за оставшуюся половину сезона.

34-летний экс-капитан сборной России и петербургского «Зенита» ныне находится в статусе свободного агента и рассматривает различные варианты работы в клубах РПЛ. Например, недавно бывший зенитовец отправился на сборы к столичному ФК «Торпедо», который с 6 очками находится на последней строчке турнирной таблицы. Клубу были предложены аналогичные условия, однако стороны не достигли соглашения.

Отметим, что помимо Дзюбы в нижегородский клуб может перейти и Денис Глушаков. Футболист сейчас находится на сборах с командой в Турции.