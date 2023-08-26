Новое пространство для болельщиков «Пари НН» появится в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

Новое пространство для любителей футбола появится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил гендиректор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в ходе пресс- конференции 26 августа.

- Ближайшая неделя как раз пройдет в решении важного вопроса — где еще будет дополнительное пространство для наших болельщиков. Приближается холодный сезон, и мы это прекрасно понимаем. Также есть игры на выезде. Не все болельщики могут на них поехать и понаблюдать за нашей игрой. Поэтому такое пространство появится, - сказал он.

В целом в руководстве клуба отметили, что «Пари НН» продолжает работу по привлечению болельщиков на стадион и улучшению показателя его заполняемости. Клуб также работает с организованными группами болельщиков. В качестве примера Давид Мелик-Гусейнов привел футбольных мам, которым выделен целый сектор на трибуне стадиона. Кроме того, на медовый спас футбол посетили болельщики в костюмах пчеловодов.