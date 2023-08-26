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НовостиСпорт26 августа 2023 16:55

«Пари НН» не намерен увольнять Сергея Юрана

У руководства клуба нет вопросов к работе главного тренера
Мария СОРОКИНА
«Пари НН» не намерен увольнять Сергея Юрана.

«Пари НН» не намерен увольнять Сергея Юрана.

Фото: Мария СОРОКИНА

ФК «Пари НН» не намерен менять главного тренера. Соответствующее заявление сделало руководство нижегородского клуба на пресс-конференции 26 августа. Как отметил председатель совета директоров клуба Дмитрий Кондратов, начало сезона выдалось непростым, но к действующему тренеру нет вопросов по этому поводу.

- Что касается Юрана, у нас нет никаких резких решений и точно не будет. Мы смотрим как команда прогрессирует, видим положительный сдвиг в игре. У нас много новичков, которым нужно время, чтобы лучше раскрыться, в том числе, легионеров, - добавил он.

Как отметил заместитель главы региона, гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов, у клуба есть определенная стратегия развития. Говорить о том, вписывается ли Юран в стратегию клуба, не представляется возможным, потому что стратегия — это не про физических лиц, а про задачи, которые ставятся на сезон.