ФК «Пари НН» планирует попасть в топ-10 РПЛ в текущем сезоне. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская футбольная команда «Пари НН» в этом сезоне рассчитывает попасть в топ-10 турнирной таблицы Российской Премьер-лиги. Соответствующее заявление сделало руководство клуба в ходе пресс-конференции 26 августа.

- В прошлом году мы говорили о том, что наша задача идти вверх. В прошлом году у нас не было задачи про десятку, нужно было попробовать избежать стыков. Последнее, к сожалению не получилось, но остались в РПЛ и это хорошо. В этом году как раз поставлена задача попасть в десятку, и мы к ней идем, - рассказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

Заместитель губернатора Нижегородской области, гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов, в свою очередь, добавил, что есть долгосрочные задачи по развитию команды. Для достижения этих и более амбициозных целей клуб намерен не только покупать опытных игроков, но и растить собственных звезд футбола.

- Я не оговорился на первой пресс-конференции, когда сказал, что мы верим и считаем, что «Пари НН» достоин места в верхушке турнирной таблицы. Мы так на самом деле считаем и будем все для этого делать. Понятно, что это произойдет не так быстро, - сказал он.

По его словам, для этого необходимо выстроить определенные бизнес-процессы, пригласить опытных специалистов и построить сильный состав команды.