Недавно благоустроенную набережную Чкаловска размыло после сильных ливней

Поврежденный участок примыкает к благоустроенной набережной. Фото: телеграм-канал «Бурлаки на воле».

Июльские ливни размыли участок набережной Чкаловска в Нижегородской области. В июне в зоне отдыха закончилось масштабное благоустройство почти за 100 миллионов рублей, и местные жители не ожидали проблем с инфраструктурой. Однако нагрянули залповые ливни, и вода залила всё вокруг. Натиска непогоды благоустройство не выдержало и вскоре в одном месте грунт размыло настолько, что он просто провалился. Также оказался поврежден бордюрный камень берега и покосился стоящий на нём забор.

Упал забор. Фото: телеграм-канал «Бурлаки на воле».

Как заявили «Комсомолке» в администрации городского округа Чкаловска, в проекте благоустройства пристани работы по берегоукреплению не предусматривались и, соответственно, не проводились.

– Поврежденный участок примыкает к благоустроенной набережной. Вопрос его реконструкции прорабатывается в настоящее время, – подчеркнули в ведомстве. – Нарушенный берег уже восстановлен силами МСУ.

Размыло грунт. Фото: телеграм-канал «Бурлаки на воле».

Напомним, что проблем с благоустройством набережной Чкаловска хватало и раньше. Строительные работы должны были закончиться до июня 2022 года, однако подрядчик не уложился в срок. Затем в декабре 2022 года руководитель стройкомпании был дисквалифицирован на полгода.

А в феврале 2023 года директор строительной фирмы, которая проводила работы по обновлению пристани, был задержан. Мужчину заподозрили в хищении почти 35 миллионов рублей. На него завели уголовное дело по статье: «Мошенничество в особо крупном размере».

Не так давно уголовное дело за превышение полномочий завели и на главу Чкаловского округа Александра Кудряшова. Он мог быть причастен к похищению более 24 миллионов рублей во время благоустройства пристани.

Тем не менее, благоустройство всё-таки было завершено. Сейчас на Чкаловской пристани появился футуристичный многофункциональный павильон с амфитеатром и видовой площадкой, баскетбольное поле и спортивные тренажеры, игровая площадка, стилизованная под гибрид «Метеора» и самолета АНТ-25.

На набережной жители могут отдохнуть под навесами на деревянных мостках с видом на Горе-море. Рядом можно позагорать на деревянных лежаках и поиграть в волейбол.