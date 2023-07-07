Главу Чкаловского округа подозревают в превышении полномочий. Фото: телеграм-канал «Опер пишет…».

Уголовное дело за превышение полномочий завели на главу Чкаловского округа Александра Кудряшова. Об этом сообщил телеграм-канал «Опер пишет…».

По информации источника, постановление об уголовном деле было подписано 4 июля 2023 года руководителем СК России по Нижегородской области Айратом Ахметшиным. По данным следствия, Александр Кудряшов мог быть причастен к похищению более 24 млн рублей во время благоустройства пристани в Чкаловске. На него завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации».

Напомним, ранее заместителя главы Чкаловска Сергея Герасименко приговорили к году принудительных работ за превышение полномочий. Он подписал документы о приеме выполненных работ при реализации проекта благоустройства общественной территории «Пристань Чкаловска», хотя в действительности работы не были выполнены.