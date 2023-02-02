Директор стройфирмы задержан за хищение 35 млн рублей при благоустройстве пристани в Чкаловске

Подозреваемый задержан. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Директор строительной фирмы задержан за хищение почти 35 миллионов рублей при благоустройстве пристани в Чкаловске. Возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Известно, что в 2021 году подозреваемый обманул представителей администрации городского округа город Чкаловск. Глава подрядной организации, которая заключила контракт на строительные работы и благоустройство пристани, предоставил в мэрию документы с недостоверными сведениями о понесенных затратах.

– На основании актов о приемке выполненных работ по муниципальному контракту, содержащих недостоверные данные, подозреваемый обманом получил более 34 миллионов 990 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ вместе со следователями. Также в ходе расследования проводилась проверка и в администрации г.о.г. Чкаловск, сотрудники которой подписали акты о выполненных работах.

Напомним, что на благоустройство пристани в Чкаловске планировали потратить почти 100 миллионов рублей. Согласно представленной концепции, на территории общественного пространства должны появиться площадки для локальных мероприятий, для тихого отдыха, зона для пикников и многофункциональный павильон. Планируется установка арт-объектов и создание пляжной зоны.

Так, строительные работы должны были закончиться до июня 2022 года, однако компания не уложилась в срок. И работы на сумму почти 60 миллионов рублей не были завершены. Тогда в декабре 2022 года руководитель компании был дисквалифицирован на полгода.

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