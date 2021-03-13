На благоустройство пристани в Чкаловске потратят почти 100 млн рублей

Фото: из проектной документации.

Пристань в Чкаловске благоустроят почти за 100 миллионов рублей. Работы должны будут завершиться до 1 ноября 2021 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

С 12 по 23 марта проводится электронный аукцион по выбору подрядчика, итоги которого будут подведены уже 24 марта. Заказчиком работ выступает администрация городского округа Чкаловск.

Согласно представленной концепции, на территории общественного пространства должны появиться площадки для локальных мероприятий, для тихого отдыха, зона для пикников и многофункциональный павильон. Планируется установка арт-объектов и создание пляжной зоны.

Рабочие также должны будут смонтировать спортивные площадки: для пляжного волейбола, а также с уличными тренажерами. И всё же главным объектом для горожан станет игровой комплекс. Он будет представлять собой слияние катера на подводных крыльях конструкции Р. Е. Алексеева и самолета АНТ-25, на котором Чкалов совершил свой знаменитый перелет.

Подрядчик также обязуется проложить новую дорожно-тропиночную сеть, установить наружное освещение и видеонаблюдение, а также организовать беспроводные точки доступа WiFi. Предусматривается также проведение масштабного озеленения.

Средства на финансирование этого проекта поступят из федерального, областного и местного бюджетов.

Отметим, что в концепции также существует раздел «Потенциальные зоны». В нём учитываются перспективные точки развития: в дальнейшем на пристани Чкаловска может появиться пирс для водных видов спорта и парашютная вышка.

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