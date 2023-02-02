В Чкаловском районе расследуют хищения при благоустройстве пристани

Подрядчика, которого наняла администрация Чкаловска, сейчас проверяют на возможные хищения Фото: Даниил ОПАРИН

В Чкаловском районе Нижегородской области расследуют хищения при благоустройстве пристани. По информации издания «Коммерсант-Приволжье», 1 февраля 2023 года следственно-оперативная группа допросила главу МСУ городского округа Александра Кудряшова и его заместителя.

Согласно информации, подрядчика, которого наняла администрация Чкаловска, сейчас проверяют на возможные хищения. Сообщается, что якобы на средства из выданного аванса была приобретена дорогостоящая иномарка.

В мае 2021 года муниципалитет заключил контракт с компанией ООО «Квелти» на благоустройство пристани. На это направили более 91,9 млн рублей. Средства на финансирование этого проекта поступили из федерального, областного и местного бюджетов. Согласно представленной концепции, на территории общественного пространства должны появиться площадки для локальных мероприятий, для тихого отдыха, зона для пикников и многофункциональный павильон.

Так, строительные работы должны были закончиться до июня 2022 года, однако компания не уложилась в срок. И работы на сумму почти 60 миллионов рублей не были завершены. Тогда в декабре 2022 года руководитель компании был дисквалифицирован на полгода.

Напомним, в Нижнем Новгороде по подозрению в превышении должностных полномочий задержан глава пожарной лаборатории.