Завершено благоустройство пристани и набережной в Чкаловске. Фото: Институт развития городской среды региона.

Благоустройство пристани и набережной завершилось в Чкаловске Нижегородской области. Об этом сообщили в Институте развития городской среды региона.

По информации источника, на пристани появился футуристичный многофункциональный павильон с амфитеатром и видовой площадкой, баскетбольное поле и спортивные тренажеры, игровая площадка, стилизованная под гибрид «Метеора» и самолета АНТ-25.

На набережной жители могут отдохнуть под навесами на деревянных мостках с видом на Горе-море. Рядом можно позагорать на деревянных лежаках и поиграть в волейбол.

Кроме того, сориентироваться в новом пространстве поможет навигация, выполненная в фирменном стиле.

Пристань и набережная Чкаловска благоустроены по концепции Института развития городской среды Нижегородской области. В 2020 году она победила во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» от Минстроя РФ и выиграла средства на реализацию.