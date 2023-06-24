Открытие фестивальных часов, мастер-классы и театральная постановка: Как прошел День Молодёжи в Нижнем Новгороде

Фото: Кирилл Мартынов.

Празднование Дня Молодежи прошло в Нижнем Новгороде 24 июня. Несмотря на дождливую и прохладную погоду, на улицах собралось много людей. В этот день нижегородцы и гости города смогли найти для себя много полезного, прокачать свои навыки на мастер-классах, узнать больше о ЗОЖ и просто повеселиться.

Люди гуляют. Фото: Кирилл Мартынов.

Основной площадкой фестиваля стала площадь Минина и Пожарского. Там было развернуто несколько интерактивных зон по нескольким направлениям.

Основной площадкой фестиваля стала площадь Минина и Пожарского. Фото: Кирилл Мартынов.

Например, можно было потренироваться в оказании первой медицинской помощи, увидеть соревнования по уличным видам спорта и посетить мастер-класс по безопасной езде на самокате или площадку виртуальной реальности.

Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Фото: Александр Воложанин.

Граффити. Фото: Александр Воложанин.

Тем временем в культурно-просветительском центре «Академия «Маяк» им.А.Д.Сахарова» проходила презентация концепции Всемирного фестиваля молодежи. Там журналистам показали логотип ВФМ-2024, рассказали о программе и дали старт заявочной кампании для участников.

Презентация концепции Всемирного фестиваля молодежи. Фото: Кирилл Мартынов.

В 16:30 у Музея народных художественных промыслов, расположенного на улице Большой Покровской, состоялось открытие часов обратного отсчета до Всемирного фестиваля молодежи-2024. Арт-объект символизируют то, насколько многогранна современная молодежь.

Открытие арт-объекта. Фото: Кирилл Мартынов.

– Это мегаполис возможностей молодых людей, их желаний и амбиций. Это смелость, динамичность тех молодых людей, которые живут в нашей стране и мире. Именно это всё символизирует арт-объект, – сказал заместитель руководителя «Росмолодежи» Денис Аширов.

Танцы. Фото: Александр Воложанин.

Планировалось, что День Молодёжи на площади Минина и Пожарского завершится зрелищным концертом Димы Билана, но он был отменён. Также не состоялось выступление Линды в парке «Швейцария». К сожалению, не удалось нижегородцам увидеть и праздничный салют.

Скейт-площадка. Фото: Александр Воложанин.

Однако на стадионе «Нижний Новгород» прошла торжественная церемония закрытия Дня Молодёжи. Её провели Тимур Скляров и Олимпиада Тетерич. Зрители увидели иммерсивное шоу Ильи Авербуха, а также выступление приглашенных звезд, среди которых Ramil’, Тина Кузнецова и группа «Чиж & Co». Они исполнили свои хиты в современной обработке.

На стадионе «Нижний Новгород» прошла торжественная церемония закрытия Дня Молодёжи. Фото: Кирилл Мартынов.

Ещё одним сюрпризом стал выход на сцену стадиона – Димы Билана. Артист приехал в Нижний Новгород и всё же исполнил свои знаменитые хиты.

– Было запланировано на сегодня две площадки. Одно выступление отменилось, другое – нет, – поделился певец в своем телеграм-канале. – Это было здорово, мощно и прямо невероятное единение чувствовалось!

Спортивные соревнования. Фото: Александр Воложанин.

Напомним, что в 2023 году Нижний Новгород был выбран Молодёжной столицей России. Этот статус город сохранит до февраля 2024 года. Далее он будет передан другому городу в рамках ВФМ-2024.

– Нижний Новгород – это, безусловно, город, на который стоит равняться. Это город, который даже до получения статуса молодежной столицы всегда проводил много содержательных мероприятий, притягивающих молодежь со всей страны, – подчеркнул советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Пашков.