В Нижнем Новгороде представили концепцию Всемирного фестиваля молодежи-2024

Всемирный фестиваль молодежи-2024 будет проводиться с 1 по 7 марта. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Презентация Всемирного фестиваля молодежи-2024 прошла в культурно-просветительском центре «Академия «Маяк» им.А.Д.Сахарова» в Нижнем Новгороде – Молодежной столице России 2023 года. Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня молодежи 24 июня.

– Наша страна уже три раза принимала Всемирный фестиваль молодежи, и этот будет ещё лучше, ярче и круче. Для нас важно, чтобы мы сделали его таким, чтобы каждый молодой человек из нашей страны или другого государства, приехал и запомнил его таким: поистине насыщенным, образовательным деловым и культурным, – сказал заместитель руководителя «Росмолодежи» Денис Аширов. – Ведь мы вместе с вами показываем многогранность нашей страны, показываем, что наша страна готова к общему диалогу и работе, а в нынешних условиях еще больше к этому стремится. У каждого молодого человека, который приедет на фестиваль, будет возможность окунуться в огромную палитру возможностей.

Масштабный форум соберет 20 тысяч участников. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Всемирный фестиваль молодежи-2024 будет проводиться с 1 по 7 марта в центре «Сириус» в Сочи. Масштабный форум соберет 20 тысяч участников со всех континентов мира и поспособствует выстраиванию связей между молодыми людьми, которым предстоит вместе строить общее будущее на основе справедливого миропорядка, сотрудничества и поиска баланса интересов.

– Каждый день на главной площадке фестиваля мультимедийное-иммерсивное шоу будет погружать участников в смыслы фестиваля. Конечно, это лишь малая часть культурной программы всего события, – поделился генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин.

Для участников фестиваля подготовят обширную концертную программу, неординарные театральные постановки, кино- и модные показы, выставки, ярмарки и флешмобы. Причем все это будет происходить как в реальном, так и виртуальном пространстве. У участников будет возможность проявить свои творческие навыки, например, внести свою лепту в создание гигантского граффити. Не обойдется без дискуссий и лекций, спортивных соревнований, добровольческих акций.

Первую заявку на участие в фестивале подала студентка РУДН Дарья Семёнова. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

За содержательную часть ВМФ-2024 будет отвечать общество «Знание». Первые мероприятия пройдут ещё до фестиваля. Так, планируется запустить несколько онлайн и офлайн марафонов, на которых расскажут о странах участницах, которые приедут на фестиваль. Будет обсуждаться их история, культура и совместные проекты с Россией. На самом фестивале главным событием станет просветительский марафон. Также будет проведен самый крупный турнир по интеллектуальным играм.

– Я уже предполагаю, что это будет самый яркий марафон по уровню и составу спикеров, форматам и подготовке. Также мы создадим специальный канал, чтобы каждый житель нашей страны и за её пределами мог онлайн окунуться в атмосферу фестиваля и посмотреть, что происходит, главные лекции и мероприятия, концертные программы. В общем, быть вместе с теми, кто находится на самом фестивале, – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Для участников фестиваля подготовят обширную программу. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Логотипом Всемирного фестиваля молодежи-2024 стало стилизованное изображение человеческих фигур, как бы вид сверху. По словам организаторов, эти люди – разные; разные по характеру, по вере, по идеям, убеждениям, по культуре и стилю жизни, может быть – по расе и национальности. Но их объединяет общая мечта – желание жить в мире, где каждый может оставаться самим собой; жить и развиваться так, как ему нравится; не навязывая свои ценности другим и не становясь объектом для такого рода принуждения.

– Уверен, что это будет яркое запоминающееся событие, в котором мечтает принять участие каждый. Ребята смогут многому научиться, расширить кругозор, представить свои проекты и обменяться мнениями, завести новых друзей и знакомых по всему миру. Молодежь – самая гибкая и открытая к диалогу часть общества, способная найти общий язык друг с другом, несмотря на разницу культур, национальностей и взглядов, – отметил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Во время презентации также был открыт прием заявок на Фестиваль от российских и иностранных участников. Первую заявку на участие в ВМФ-2024 подала студентка РУДН и инициатор проведения Фестиваля в России Дарья Семёнова.

Также был запущен чат-бот для подачи своих предложений в программу фестиваля. Молодые люди должны будут указать личные данные, электронный адрес для обратной связи и прикрепить файл с идеями для фестиваля.

Арт-объект. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Также в этот день у Музея народных художественных промыслов, расположенного на улице Большой Покровской, торжественно открыли арт-объект с часами обратного отсчета до Всемирного фестиваля молодежи-2024.

– Это мегаполис возможностей молодых людей, их желаний и амбиций. Это смелость, динамичность тех молодых людей, которые живут в нашей стране и мире. Именно это всё символизирует арт-объект, – сказал заместитель руководителя «Росмолодежи» Денис Аширов.

Кроме того, стало известно, что Нижний Новгород сохранит за собой статус Молодежной столицы России до февраля 2024 года. Далее он будет передан другому городу в рамках ВФМ-2024.