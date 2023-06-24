Вид на Нижегородский кремль. Фото: АНО «Центр 800»

Росмолодежь заявила, что Нижний Новгород задал высокую планку как молодежная столица России. Об этом сообщил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Пашков.

По его словам, в Нижнем Новгороде на протяжении многих лет комплексно поддерживали молодых людей. И поэтому молодежная политика в столице ПФО на очень высоком уровне.

– Нижний Новгород – это, безусловно, город, на который стоит равняться. Это город, который даже до получения статуса молодежной столицы всегда проводил много содержательных мероприятий, притягивающих молодежь со всей страны, – подчеркнул Антон Пашков.

Напомним, в 2023 году Нижний Новгород стал Молодежной столицей России. И сегодня жителей и гостей города ожидает театральная постановка от Ильи Авербуха и другие мероприятия, посвященные Дню молодежи.

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