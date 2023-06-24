Арт-объект с обратным отсчетом до Всемирного фестиваля молодёжи открыли в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Арт-объект «Город молодежи» с обратным отсчетом до Всемирного фестиваля молодёжи-2024 появился в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент «Комсомолки», побывавший на церемонии открытия.

Предмет искусства установили у Музея народных художественных промыслов на улице Большой Покровской. Арт-объект символизируют то, насколько многогранна современная молодежь и какие аспекты затрагивают спорт, образование, творчество и искусство в жизни молодых людей.

– Это мегаполис возможностей молодых людей, их желаний и амбиций. Это смелость, динамичность тех молодых людей, которые живут в нашей стране и мире. Именно это всё символизирует арт-объект, – сказал заместитель руководителя «Росмолодежи» Денис Аширов.

«Город молодежи» станет новой точкой притяжения. На экране арт-объекта будет показан не только обратный отсчет до Всемирного фестиваля молодежи, но также появятся QR-коды. По ним можно будет перейти на регистрацию волонтерской деятельности и форму аккредитации для участников фестиваля, а также в чат-бот для сбора инициатив в программу фестиваля 2024 года.

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