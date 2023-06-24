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НовостиОбщество24 июня 2023 13:21

Концерты Димы Билана и Линды отменены в Нижнем Новгороде в День молодежи

Церемония закрытия состоится
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Концерты Димы Билана и Линды отменены в Нижнем Новгороде в День молодежи.

Концерты Димы Билана и Линды отменены в Нижнем Новгороде в День молодежи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде отменили концерты Димы Билана на площади Минина и Пожарского и Линды в парке «Швейцария». Артисты должны были выступить на Дне молодежи. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Площадка на площади Минина и Пожарского продолжает работу в штатном режиме. Это пространство знакомит молодых людей с возможностями для самореализации, карьеры, волонтёрскими движениями, – отметил Глеб Никитин.

Губернатор также подчеркнул, что церемония закрытия Дня молодежи на стадионе состоится. Там пройдет театрализованная постановка, подготовленная режиссёром Ильей Авербухом.

– Главными героями станут защитники Родины, учёные, педагоги, волонтёры, молодые творцы, спортсмены, экологи, предприниматели и многие другие. Их объединяет любовь к России - наша базовая ценность, – добавил Глеб Никитин.

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