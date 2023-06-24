Концерты Димы Билана и Линды отменены в Нижнем Новгороде в День молодежи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде отменили концерты Димы Билана на площади Минина и Пожарского и Линды в парке «Швейцария». Артисты должны были выступить на Дне молодежи. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Площадка на площади Минина и Пожарского продолжает работу в штатном режиме. Это пространство знакомит молодых людей с возможностями для самореализации, карьеры, волонтёрскими движениями, – отметил Глеб Никитин.

Губернатор также подчеркнул, что церемония закрытия Дня молодежи на стадионе состоится. Там пройдет театрализованная постановка, подготовленная режиссёром Ильей Авербухом.

– Главными героями станут защитники Родины, учёные, педагоги, волонтёры, молодые творцы, спортсмены, экологи, предприниматели и многие другие. Их объединяет любовь к России - наша базовая ценность, – добавил Глеб Никитин.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен