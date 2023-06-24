Салют на День молодежи отменят в Нижнем Новгороде в целях безопасности. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде решено отменить салют на День Молодежи 24 июня. Соответствующее решение было принято губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным по итогам оперативного штаба.

- Провел оперативный штаб с участием представителей силовых ведомств, членов регионального правительства, - рассказал Глеб Никитин. - Определили необходимые дополнительные меры безопасности. Они связаны с усилением контроля за безопасностью. А также обсудили корректировку запланированных мероприятий. Уже принято решение об отмене салюта.

По словам губернатора, ситуация в Нижегородской области под контролем. Регион и так входит в число тех субъектов, где действует базовый уровень готовности.

Напомним, в этом году Нижний Новгород станет главной площадкой проведения Дня молодежи. Основные мероприятия пройдут в центре города на площади Минина и Пожарского. Также одной из ключевых локаций праздника станет футбольный стадион на Стрелке. Для посетителей праздника в этот день выступят Дима Билан, группа «Чиж & Co», Ramil’ и Тина Кузнецова. Ожидается иммерсивное шоу от Ильи Авербуха и множество других мероприятий.