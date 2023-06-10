Число погибших от «Мистера сидра» в Нижегородской области увеличилось до трех Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число погибших от «Мистера сидра» в Нижегородской области достигло трех человек. Об том в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Несколько дней назад шестеро жителей Богородска отравились смертельно опасным сидром, который продавался в местном магазине разливных напитков. Два человека - супружеская пара - погибли практичкски сразу, еще четверо были доставлены в больницу. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациентов, но 10 июня один из них скончался.

- Прогрессирующая полиорганная недостаточность не оставила шансов. Таким образом, от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались 3 человека, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Сейчас в больнице остается один пострадавший: врачи оценивают его состояние как тяжелое и делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Напомним, волна массовых отравлений сидром прокатилась по России в начале этой недели. Первые пострадавшие появились в Ульяновской области: там после употребления напитка "Мистер Сидр" скончались 21 человек и попали в больницу 44 человека. Вскоре пострадавшие появились в Самарской, Пензенской, Курганской, Нижегородской областях и в Удмуртии. В общей сложности пострадали более 100 человек: 69 оказались в больнице, 35 погибли.

Юридически производством продукции под брендом «Мистер Сидр» является ООО «Анди» Мистер Сидр». Производственная площадка находится в поселке Винтай, которая административно считается частью Самары. В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после массового отравления сидром. Как оказалось, все пострадавшие покупали смертельно опасный напиток в магазине разливного алкоголя в Богородске. Полицейские установили склад смертельно опасного напитка «Мистер сидр» несколько дней назад в Нижегородской области. Сейчас все магазины той самой злополучной сети, где продавали сидр закрыты. На двери красуется надпись, написанная фломастером «Учет. Временно не работает». Свет в магазине потушен, хотя за дверью раздаются шорохи – видно, что разговаривать с посетителями продавцы разливайки желанием не горят.

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