«Даже названия такого не слышали»: Продавцы нижегородских магазинов открестились от опасного сидра, от которого умерли 18 человек

Нижегородская полиция изымает из продажи смертельно опасный «Мистер сидр». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обнаружили целый склад

Главной новостью сегодняшнего дня остается массовое отравление пивным напитком «Мистер сидр», произведенным в Самарской области. Напомним, первые случаи отравления были зафиксированы в городе Димитровграде Ульяновской области. Сначала там отравились 12 человек, шесть из которых скончались в больнице. Вскоре число жертв выросло до 18 человек, а новые случаи отравлений стали фиксировать в разных регионах Приволжья.

На данный момент жертвы опасного напитка уже есть в Ульяновской и Самарской области, а также в республике Удмуртия. В Нижегородской области пока от сидра никто не пострадал. Однако, как оказалось, в наш регион «Мистер сидр» тоже поступал. Вечером 5 июня нижегородские полицейские обнаружили целый оптовый склад, набитый опасным напитком. Точные объемы изъятой продукции пока не сообщаются.

- Сотрудники нижегородской полиции установили оптовый склад, в котором находилась партия опасной алкогольной продукции, из-за употребления которой в других регионах погибли несколько человек. Данная партия изъята, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Полицейские проверяют места продажи и хранения напитков, таких как «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр» «Пиноколада Мистер Сидр» «Гранат-малина Мистер Сидр», проводят мероприятия по изъятию данной продукции.

Нижегородцев уже призвали отказаться в ближайшее время от покупки сидра. Однако прислушались они к совету? Чтобы узнать, как обстоят дела в Нижнем Новгороде, журналисты «Комсомолки» отправились в магазины разливного пива.

«Покупает молодежь»

Первым делом отправились в сетевой магазин Московского района. Здесь нижегородцам предлагают десятки сортов пива и несколько сортов сидра. Правда, того самого, смертельного, на витрине нет.

- Ой, а вы сидром интересуетесь? – оживилась скучающая за прилавком продавец. Несмотря на вечернее время в магазине ни души. – Вы спрашивайте! Я вам все подскажу!

- А у вас есть «Мистер сидр»? – тут же спрашиваем мы.

- Нет, даже названия такого не слышала, - растерялась женщина. – А вы точно название не перепутали? Вот «Мистер лис» у нас есть! А такого к нам никогда не привозили.

На прилавке красуются сразу несколько вариантов сидра – яблочный, клубничный, малиновый. Видно, что все их неплохо раскупают.

- А хорошо его у вас берут? – продолжаем мы расспрашивать словоохотливого продавца.

- Да не жалуемся! Сегодня днем покупали – в основном, молодежь.

- А после новостей об отравлении не перестали покупать?

- Какого отравления? – напряглась продавец. – У нас в городе?

- Да нет, в других регионах. Уже 18 человек умерли!

- Ох, даже не слышали. Это вот от этого «Мистера сидра»? Нет, у нас такого не продавали никогда.

Рейды продолжаются

Проходим пару кварталов и заходим еще в один алкогольный магазин уже другой сети. Здесь, в отличие от первого, довольно многолюдно. Разливного пенного пива здесь тоже хватает, а вот сидра нет.

- А у вас есть разливной сидр? – интересуемся мы у продавца.

- Нет, у нас только в бутылках.

- А «Мистер сидр» есть? – как можно спокойнее спрашиваем мы.

- Это которым люди отравились? Нет, у нас такого отродясь не бывало. Кошмар-то какой! Я читала, уже 12 человек отравились!

- 18, - поправляем мы ее.

Очень быстро разговор подхватывает весь магазин. Стояние в очереди перерастает в обмен последними новостями. Как оказалось, большинство посетителей даже не слышали о массовом отравлении сидром по всему Приволжью. Как и не слышали о призывах полиции отказаться от покупки опасного напитка.

- Будем ли покупать? Да, конечно, будем, - смеется мужичок лет сорока. – Ну, вот, может, этот «Мистер сидр» не будем, а другой-то почему не брать?

Тем временем нижегородские полицейские продолжают рейды по алкогольным магазинам. В соответствии с распоряжением управления Роспотребнадзора из продажи должна быть изъята вся продукция под маркой «Мистер сидр». В отношении самого производителя возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, которое привлекло к смерти двух и более лиц».

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