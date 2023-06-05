Уголовное дело возбудили после массового отравления сидром в Богородске. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после массового отравления сидром. Как оказалось, все пострадавшие покупали смертельно опасный напиток в магазине разливного алкоголя в Богородске.

Напомним, первые случаи отравления были зафиксированы в городе Димитровграде Ульяновской области. Сначала там отравились 12 человек, шесть из которых скончались в больнице. Вскоре число жертв выросло до 18 человек, а новые случаи отравлений стали фиксировать в разных регионах Приволжья. На данный момент жертвы опасного напитка уже есть в Ульяновской и Самарской области, а также в республике Удмуртия. К вечеру стало известно, что волна отравлений докатилась и до Нижегородской области – несколько человек погибли, несколько остаются в реанимации.

- В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Сейчас наши медики борются за жизнь нескольких человек. Они находятся в отделениях реанимации. Причина, по предварительным данным экспертов, отравление этилен гликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- По данным следствия, 5 июня несколько жителей Богородска были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В ходе расследования установлено, что все пострадавшие покупали сидр в сетевом магазине разливных напитков города. По уголовному делу назначен ряд экспертиз.

Собственную проверку начала и прокуратура.Тем временем сотрудники полиции продолжают рейды по нижегородским алкомаркетам. Из оборота изымается вся опасная продукция. Ранее на территории области был обнаружен оптовый склад, заполненный опасным напитком.

- Сотрудники нижегородской полиции установили оптовый склад, в котором находилась партия опасной алкогольной продукции, из-за употребления которой в других регионах погибли несколько человек. Данная партия изъята, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Полицейские проверяют места продажи и хранения напитков, таких как «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр» «Пиноколада Мистер Сидр» «Гранат-малина Мистер Сидр», проводят мероприятия по изъятию данной продукции.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

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