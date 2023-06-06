Опубликованы фото склада, где хранился смертельный сидр в Нижнем Новгороде

Несколько человек отравились паленым сидром в Нижегородской области. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Прокуратура опубликовала фотографии со склада в Нижнем Новгороде, где хранился суррогатный алкогольный напиток марки «Мистер Сидр», от которого в разных регионах скончались 26 человек, десятки попали в больницу.

Вероятно, кадры сделаны в одном из магазинов, где продавался ядовитый напиток. В подсобном помещении находилось более двух десятков металлических кег с подключенными шлангами – по ним «сидр» разливали в тару для покупателей.

В регионе нашли оптовый склад с опасным напитком, сейчас идут проверки в торговых точках. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Еще вчера нижегородская полиция установила оптовый склад с партией опасного суррогата, весь смертоносный алкоголь был изъят. Сейчас идут проверки торговых точек.

- Полицейские проверяют места продажи и хранения напитков, таких как «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр» «Пиноколада Мистер Сидр» «Гранат-малина Мистер Сидр», проводят мероприятия по изъятию данной продукции, - сообщили в региональном управлении МВД.

По факту отравления людей возбуждено уголовное дело. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Напомним, первые случаи отравления напитком «Мистер Сидр» произошли 5 июня в Ульяновской области – там, по последним данным, погибли 18 человек, еще 6 человек скончались в Самарской области, двое – в Нижегородской. Десятки пострадавших находятся в больницах. У нижегородцев, употреблявших данный напиток, выявили метанол в крови.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Что за напиток сидр и чем на самом деле могли отравиться 5 июня жители Ульяновской области и других городов Приволжья. Эксперты считают, что массовое отравление наступило не от того сидра, какой готовится «по классике» (подробности)