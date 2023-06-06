В крови отравившихся сидром жителей Нижегородской области нашли метанол. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В крови нижегородцев, отравившихся суррогатным алкоголем «Мистер Сидр», врачи обнаружили метанол. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Несколько человек с признаками отравления метиловым спиртом были доставлены в больницу в Богородске накануне, 5 июня. Точное число пострадавших власти не называют, однако по неофициальным данным, два человека скончались. Метиловый спирт вызывает нарушения со стороны нервной системы, страдает зрение, в тяжелых случаях происходит отек головного мозга и нарушение сердечной деятельности, человек впадает в кому и умирает.

Первые случаи отравления сидром появились вчера в Ульяновской области – там от смертельного напитка погибли 18 человек. Вскоре появились пострадавшие и в других регионах – общее число отравившихся превысило 62 человека. Больше всего жертв суррогата было выявлено в Ульяновской и Самарской областях, два случая обнаружили в Удмуртии, несколько – в Нижнем Новгороде.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин еще вчера дал все необходимые поручения своим профильным заместителям в связи с этим ЧП.

- Медики мобилизованы. Минпром готов оказать необходимое содействие полиции и Роспотребнадзору при проведении проверок торговых точек, - пояснил глава региона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления людей суррогатным сидром, прокуратура взяла расследование под свой контроль.

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