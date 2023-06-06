Два человека умерли в Богородске от отравления сидром. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два человека умерли от отравления суррогатным сидром в городе Богородске Нижегородской области. Еще несколько человек остаются в реанимации.

Напомним, первые случаи отравления были зафиксированы в городе Димитровграде Ульяновской области. Сначала там отравились 12 человек, шесть из которых скончались в больнице. Вскоре число жертв выросло до 18 человек, а новые случаи отравлений стали фиксировать в разных регионах Приволжья. На данный момент жертвы опасного напитка уже есть в Ульяновской и Самарской области, а также в республике Удмуртия. К вечеру 5 июня стало известно о первых жертвах смертельно опасного напитка в Нижегородской области.

- В Нижегородской области два человека погибли и несколько человек находятся в реанимации из-за отравления суррогатным алкоголем. ЧП зафиксировано в Богородске, - сообщает телеграм-канал «Опер пишет».

Региональный минздрав пока официально точное число отравившихся не называет. Однако известно, что сейчас врачи борются за жизнь всех пострадавших.

- Сейчас наши медики борются за жизнь нескольких человек. Они находятся в отделениях реанимации. Причина, по предварительным данным экспертов, отравление этилен гликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков, - ранее заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- По данным следствия, 5 июня несколько жителей Богородска были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В ходе расследования установлено, что все пострадавшие покупали сидр в сетевом магазине разливных напитков города. По уголовному делу назначен ряд экспертиз.

Тем временем полиция продолжает проверки в нижегородских магазинах. Из оборота изымается вся опасная продукция.

- Полицейские проверяют места продажи и хранения напитков, таких как «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр» «Пиноколада Мистер Сидр» «Гранат-малина Мистер Сидр», проводят мероприятия по изъятию данной продукции, - рассказали в региональном Главке.

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