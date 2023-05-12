«Останется в палате интенсивной терапии»: Захару Прилепину, пострадавшему при взрыве машины, сделали вторую операцию

Писателю Захару Прилепину сделали вторую операцию после взрыва машины. Фото: Иван МАКЕЕВ

Писателю Захара Прилепину, пострадавшему при взрыве автомобиля, сегодня сделали вторую операцию. Пока он остается в палате интенсивной терапии. Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в поселке Пионерский в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а сам писатель был доставлен в больницу с травмами. Все это время восстановлением его здоровья занимаются нижегородские медики.

- Сегодня успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения, - рассказали в пресс-службе писателя. - Состояние Захара Прилепина стабильное, на данный момент он введен в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза. На ближайшие дни в целях скорейшего послеоперационного восстановления врачи приняли решение оставить Захара Прилепина в палате интенсивной терапии.

Тем временем в ЛНР сегодня похоронили водителя Захара Прилепина, погибшего при взрыве машины. Александр Шубин награжден ведомственной наградой Росгвардии «За проявленную доблесть» III степени и Орденом Мужества, государственной наградой Российской Федерации.

Тем временем в ЛНР сегодня похоронили водителя Захара Прилепина. ФОТО: пресс-служба Захара Прилепина.

- Саша всегда был в центре всей нашей походной жизни, и даже в жизни моей семьи. Он был центром всего. Когда у меня заболела собака Кержак, мой любимец мастиф, и ему ни один врач не давал ни одного шанса, он сказал, что спасет его, отвез в Москву и жил там с ним полгода, вытаскивая его из операций. И спас, - ранее вспоминал Захар Прилепин о погибшем друге.

По словам писателя, Александр Шубин ранее трижды спасал его от гибели. Это был четвертый раз.

- В этот раз он спас мне жизнь в четвертый раз. Несколько раз во время обстрелов он натурально закрывал меня собой. Если б его не было в машине… Всё понятно, что было бы. Он в очередной раз закрыл меня всем собой. Теперь я понимаю, что надо мной, таким взрослым, всегда были его белые, солнечные крылья.

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