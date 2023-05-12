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Общество12 мая 2023 14:54

«Останется в палате интенсивной терапии»: Захару Прилепину, пострадавшему при взрыве машины, сделали вторую операцию

Писателю Захару Прилепину сделали вторую операцию после взрыва машины
Вероника КОТИК
Писателю Захару Прилепину сделали вторую операцию после взрыва машины.

Писателю Захару Прилепину сделали вторую операцию после взрыва машины.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Писателю Захара Прилепину, пострадавшему при взрыве автомобиля, сегодня сделали вторую операцию. Пока он остается в палате интенсивной терапии. Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в поселке Пионерский в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а сам писатель был доставлен в больницу с травмами. Все это время восстановлением его здоровья занимаются нижегородские медики.

- Сегодня успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения, - рассказали в пресс-службе писателя. - Состояние Захара Прилепина стабильное, на данный момент он введен в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза. На ближайшие дни в целях скорейшего послеоперационного восстановления врачи приняли решение оставить Захара Прилепина в палате интенсивной терапии.

Тем временем в ЛНР сегодня похоронили водителя Захара Прилепина, погибшего при взрыве машины. Александр Шубин награжден ведомственной наградой Росгвардии «За проявленную доблесть» III степени и Орденом Мужества, государственной наградой Российской Федерации.

Тем временем в ЛНР сегодня похоронили водителя Захара Прилепина. ФОТО: пресс-служба Захара Прилепина.

Тем временем в ЛНР сегодня похоронили водителя Захара Прилепина. ФОТО: пресс-служба Захара Прилепина.

- Саша всегда был в центре всей нашей походной жизни, и даже в жизни моей семьи. Он был центром всего. Когда у меня заболела собака Кержак, мой любимец мастиф, и ему ни один врач не давал ни одного шанса, он сказал, что спасет его, отвез в Москву и жил там с ним полгода, вытаскивая его из операций. И спас, - ранее вспоминал Захар Прилепин о погибшем друге.

По словам писателя, Александр Шубин ранее трижды спасал его от гибели. Это был четвертый раз.

- В этот раз он спас мне жизнь в четвертый раз. Несколько раз во время обстрелов он натурально закрывал меня собой. Если б его не было в машине… Всё понятно, что было бы. Он в очередной раз закрыл меня всем собой. Теперь я понимаю, что надо мной, таким взрослым, всегда были его белые, солнечные крылья.

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