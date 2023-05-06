Автомобиль разворотило, у леса воронка, людей не выпускают: что происходит на месте покушения на Захара Прилепина

Стало известно, что происходит на месте взрыва машины Захара Прилепина. Фото: Василий КРОТОВ

Главной новостью сегодняшнего дня остается покушение на писателя и политика Захара Прилепина, которое было совершено утром в Нижегородской области. ЧП произошло около 11 часов в Борском районе, около поселка Пионерский – Audi Q7 Прилепина подорвалась во время движения по проселочной грунтовой дороге, водитель погиб на месте, а сам писатель был ранен и доставлен в больницу, сейчас с ним работают врачи. Автомобиль перевернуло на крышу, в земле осталась воронка - как раз под тем местом, где была взрывчатка. Сразу после того, как стало известно о случившемся, корреспондент «КП – Нижний Новгород» отправился на место теракта.

Перед деревней стоят блокпосты. Фото: Василий КРОТОВ

Поселок в оцеплении

Поселок Пионерский, буквально на окраине которого и произошло ЧП, находится всего в 80 километрах от Нижнего Новгорода, места здесь глухие: нет дорог, не работает интернет и почти не ловит связь. В деревне всего сорок домов, расположенных на одной-единственной улице и окруженных со всех сторон густым непролазным лесом, а уже в пяти километрах начинается территория Керженского заповедника. В основном здесь нет постоянных жителей - люди приезжают на дачи из крупных городов, в том числе из Москвы. Ценят уединение. Достоверных данных о том, что здесь делал Захар Прилепин, нет. Местные жители говорят, что писатель приезжал сюда и раньше. О том, что целью поездки был именно Пионерский, косвенно говорит и тот факт, что - по данным источников КП - незадолго до взрыва из машины вышла младшая дочь Захара с вещами. Значит, ехали именно сюда?

Впрочем, подрывники были осведомлены о передвижениях мужчины лучше: сначала появилась информация, что взрывчатка была под капотом, но теперь эксперты почти уверены: скорее всего, мина была на дороге, по которой ехал писатель. Кто-то положил ее незадолго до прибытия авто. Мы пытаемся попасть к месту трагедии - но это не так просто.

Дороги «закончились» задолго до самого Пионерского: какое-то расстояние пришлось ехать по грунтовке - неровной, как стиральная доска, а дальше и вовсе начались огромные ямы, наполненные водой после прошедшего дождя. В одной из таких ям и застряла наша машина. Водитель пытался буксовать, но все попытки оказались тщетными. Около 10 километров пришлось преодолеть пешком. По дороге встретилось две машины коллег, которые также застряли в огромных лужах, и капитально забуксовавший автомобиль Следственного комитета.

Машина засела на подъезде к поселку, дальше пришлось идти пешком. Фото: Василий КРОТОВ

Сразу после происшествия поселок оцепили силовики: выставили блокпосты и запретили не только въезд, но и выезд из деревни. На пути в поселок дежурит полицейский с автоматом и в каске, который пропускает только служебные машины.

Приехали на дачу - не пускают

Глухую деревню, про которую мало кто знал до сегодняшнего утра, наводнило несметное количество силовиков: работают сотрудники СК, МЧС, Росгвардии и МВД, также появились служебные машины с казанскими номерами – не исключено, что на помощь коллегам прибыли правоохранители из Татарстана. На въезд не пускают никого, кроме правоохранителей: при нас «развернули» местного жителя, который хотел проехать в поселок на машине, и двух женщин, ехавших к детям.

- Мы на дачу приехали, - разводит руками одна из пассажирок машины. - Теперь обратно разворачиваться. Да, читали новости конечно. Мне кажется, он сюда часто приезжал. Кто мог взорвать? Да у нас людей-то здесь немного. Единственное, что - праздники. Могли не заметить незнакомого, вдруг чей-то гость?

В самой деревне людям запретили выходить за пределы своих участков - многие приехали отдыхать на майские праздники и сейчас не слишком довольны. Но выбора нет ни у кого - да и это вопрос безопасности: кто знает, какие еще сюрпризы могут найти правоохранители.

- Следственные действия будут идти всю ночь. Пока они не завершатся, въезд в поселок будет закрыт, - сообщили на месте следователи.

Искореженная машина до сих пор лежит на месте ЧП. Фото: Василий КРОТОВ

Воронка у леса

Нам все же удалось ненадолго попасть за периметр и увидеть место теракта. На опушке леса, буквально метрах в тридцати от жилых домов до сих пор лежит искореженный автомобиль, огороженный сигнальными лентами. В нем едва ли можно узнать Audi Q7 – всю переднюю часть внедорожника буквально разворотило, а куски кузова отлетели на больше расстояние. Правда, очень быстро проникнувшего внутрь журналиста развернули обратно: ни работникам пера, ни простым зевакам здесь делать нечего. Правоохранители должны определить, что произошло, какой мощности был взрывпакет. Проверить окрестности.

На въезде в деревню, до блокпоста, на поляне образовалась большая стихийная парковка: здесь стоят служебные машины, «скорые», полицейские «Камазы» и множество легковушек. Несмотря на вечер, силовики продолжают прибывать и прибывать в поселок.

Как сообщалось ранее, после подрыва автомобиля Захара Прилепина СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Спустя примерно три часа после случившегося МВД сообщило, что полицейские задержали первого подозреваемого – им оказался 30-летний Александр Пермяков, который ранее уже был судим. Сейчас он на допросе, с ним работают следователи.

- Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно. После этого скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте, - сообщили в СК РФ.

Сам Захар Прилепин сейчас в больнице - с ним сначала работали нижегородские врачи, потом - по некоторым данным - его должны были доставить в Москву. «Комсомолке» удалось связаться с родными Захара, они практически не обладают никакой информацией и переживают вместе со всеми. Дочь Кира и сын Глеб узнали о взрыве из СМИ. По предварительным данным, с отцом могла быть младшая дочь Лилия. Также родители рассказали, что Прилепину угрозы уже поступали, и не один раз.

Кто такой Захар Прилепин и почему на него могли совершить покушение - читайте в нашей статье.